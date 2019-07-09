Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın yeni kabinesi yemin etti
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Yunanistan'ın yeni kabinesi yemin etti

1 saat önce

Yunanistan'da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından seçilen yeni kabine üyeleri bugün yemin etti.

Yunanistan'ın yeni kabinesi yemin etti, System.String[]
Yunanistan'da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından seçilen yeni kabine üyeleri bugün yemin etti.

Yunanistan'da erken genel seçimleri Başbakan Kiriakos Miçotakis'in kazanmasından iki gün sonra yeni kabine yemin etti. Atina Başpiskoposu İeronymos'un huzurunda yemin eden yeni Bakanlar Kurulu önceki hükümetlerde görev yapmış deneyimli siyasetçilerden oluşuyor ancak kendi alanlarında uzman olarak kabul edilen siyasetçi olmayan teknokratları da içeriyor.

Yunanistan'ın yeni kabinesi başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 başkan vekilinden oluşuyor.

Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine daha önce Adalet, Vatandaş Güvenliği ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Nikos Dendias, Savunma Bakanlığına ise Nikos Panagiotopoulos getirildi. Maliye Bakanlığına da Hristos Staikouras getirildi.

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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Politika
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