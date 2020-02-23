Son Dakika › Dünya › Yunanistan, İngiltere'nin 200 yıl önce 'kaçırdığı' Elgin mermerlerini istiyor - Son Dakika Dünya
Yunanistan, İngiltere'nin 200 yıl önce 'kaçırdığı' Elgin mermerlerini istiyor
6 saat önce
Avrupa Birliği hükümetlerinin Brüksel'de açıkladığı Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelere ilişkin taslak metne Yunanistan'ın talebiyle kültürel değerlerin iadesi konusu da eklendi.
Yunanistan, İngiltere'nin yaklaşık 200 yıl önce kaçırdığını iddia ettiği tarihi eser ve kültürel varlıkların Brexit sonrası ticaret müzakerelerinin ön koşul maddelerinden biri olmasını istedi. Bu maddenin Brexit ticaret ve güvenlik anlaşması kapsamında kabul edilip onaylanması halinde Yunanistan için başta "Elgin mermerleri" olmak üzere İngiltere tarafından kaçırıldığı ileri sürdüğü tarihi eserlerin iadesini isteme yolu açılacak.
Avrupa Birliği hükümetlerinin geçtiğimiz günlerde Brüksel'de açıkladığı müzakerelere ilişkin taslak metne balıkçılık gibi geleneksel ticaret alanlarının yanı sıra kültürel değerlerin iadesi konusu da eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:42
Son Dakika Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İdlib'deki El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı