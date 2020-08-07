Yunanistan İpsala Gümrük Kapısı'nı kapatacağını duyurdu - Son Dakika

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, bu akşam itibariyle Yunanistan'ın İpsala (kipi) Gümrük Kapısı'nı kapatacağını duyurduğunu açıkladı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 07.08.2020 (bugün) tarihinde saat 23.00'den başlamak üzere 08.08.2020 (yarın) tarihi saat 07.00'ye kadar Kipi Gümrük Kapısı; tır aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğümüze bildirilecektir" denildi. - EDİRNE