Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı! - Son Dakika
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Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı!

13.10.2022 18:41
Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı!

Yunanistan, IPTO verilerine göre, geçtiğimiz hafta ilk kez tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldı.

Enerji üretimi dünyadaki en önemli konuların başında geliyor. İlk dönemlerde enerji üretmek için fosil yakıtları kullanan insanoğlu, çevresel kirliliğin artması ile yenilenebilir enerji yöntemlerine geçiş yapıyor. Yenilenebilir enerjinin başında ise güneş enerjisi geliyor.

Yunanistan güneş enerjisi konusunda önemli adımlar atıyor

Birçok ülke yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle güneş tarlalarının sayısını önemli oranda artırmış durumda. Komşumuz Yunanistan da güneş enerjisi konusunda son dönemde oldukça önemli adımlar attı. Ülke bu yatırımların karşılığını da almaya başladı.

Güneş enerjisi, doğal gazdan daha hesaplı!

Yunanistan, Independent Power Transmission Operator'e (IPTO) göre, geçtiğimiz hafta ilk kez tamamen yenilenebilir kaynaklardan güç aldı. IPTO'dan yapılan açıklamaya göre yenilenebilir enerji kaynakları Yunanistan'da en az beş saat boyunca elektrik üretiminin yüzde 100'ünü oluşturdu. Güneş enerjisinden üretilen elektriğin ise 3,106 megavat saat ile rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

??Based on #IPTO, electricity from #renewables in ???? hit an all-time record, covering 100% of electricity demand for 5 hours on October, 7 2022.

??See in more detail how the Greek electricity mix develops in our monthly "trends in electricity production" https://t.co/mdTCXqaXBl pic.twitter.com/xdilbffuqd

— The Green Tank (@The_GreenTank) October 10, 2022

Yunanistan, elektrik sistemini geliştirmek için Avrupa fonlarına ve özel yatırımlara yaklaşık 30 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Ülke, 2030 yılına kadar yeşil enerji kapasitesini iki katına çıkararak, yenilenebilir enerji oranını yüde 70 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Yunanistan'da şu anda yenilenebilir enerji üretimi 10 gigawatt seviyesinde. Komşu ülke, 2039 yılına kadar bu kapasiteyi 25 gigawatt seviyesine çıkarmak istiyor. Yapılan çalışmaların hız kazanması ile bu hedefe beklenenden daha erken ulaşılması da olası görünüyor.

Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı!

Yunanistan, geçtiğimiz Nisan ayında ülkenin Batı Makedonya bölgesindeki Kozani şehrinde 204 megavatlık (MW) bir güneş tarlasının açılışını yaptı. Kurulan sistem, çift yüzeyli panellere sahip en büyük güneş tarlası özelliğini taşıyor. Güneş tarlasının kurulum maliyetinin ise 130 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Önümüzdeki dönemde güneş enerjisinin önemi gittikçe artacak gibi görünüyor. Peki siz güneş ve rüzgar enerjisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Yunanistan, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yunanistan yüzde 100 yenilenebilir enerji seviyesine ulaştı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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