Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı
6 saat önce
GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için...
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:00 Kaynak: AA
GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması
İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma imzalandı.
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