Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı

6 saat önce

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için...

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in konuşması

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun konuşması

İmza töreninden görüntüler ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail arasında Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma imzalandı.

Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı

Nikos Anastasiadis, Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Netanyahu dokunulmazlık başvurusu yapacak
Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı

Son Dakika Haberleri
04:40 İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü - Son Dakika
04:30 Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika
04:30 Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin... - Son Dakika
04:28 Libya Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
04:16 'Libya Tezkeresi' Resmi Gazete'de - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 05:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan, İsrail ve GKRY, EastMed doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]