Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor - Son Dakika

Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor

13.10.2020 16:57
Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere oturmayacağız" dedi.

Dendias, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanının "provokasyon" ve Türkiye'nin bu bölgede "istikrarsızlık unsuru" olduğunu iddia etti.

Dendias, Türk yetkililerin ön koşulsuz diplomasi çağrılarına karşılık, "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe Türkiye ile istikşafi görüşmelere oturmayacağız." ifadesini kullandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Champagne ise Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun düşürülmesi adına arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını kaydederek, krizin çözümü için diyalogdan yana olduklarını söyledi. Konuya ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de temas halinde olduklarını dile getiren Champagne, "Gerginliğin giderileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan Champagne, Atina'daki temasları kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından da kabul edildi.

TÜRKİYE VE KKTC, DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARINI SAVUNUYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kendi kara suları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) verdiği ruhsat sahalarında uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Libya ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de tescillenen Türkiye, deniz sahalarındaki doğal zenginliklerin kullanılmasında "adalet ve hakça paylaşım" ilkelerine vurgu yapıyor.

Kendi deniz yetki alanlarındaki meşru faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yi "provokasyonla" suçlayan Yunan-Rum ikilisi ise haksız ve gayrimeşru taleplerini dayatmak için Avrupa Birliği'ni (AB) öne sürüyor.

YUNANİSTAN, "SEVİLLA HARİTASINI" ÖNE SÜRÜYOR

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, taleplerine "Sevilla Haritasını" dayanak gösteriyor ancak bu haritanın, uluslararası hukuk ve deniz hukukunda bir karşılığı bulunmuyor. Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor. Türkiye, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER HANGİ AŞAMADA?

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Oruç Reis, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti         
17:03
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu         
16:35
Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti         
16:16
Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı         
16:05
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
15:55
Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi         
15:38
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp kendini vurdu: Düşenin dostu olmaz Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp kendini vurdu: Düşenin dostu olmaz         
15:00
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 17:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei