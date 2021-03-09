Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız - Son Dakika

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız

09.03.2021 08:53
Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız, System.String[]

Yunanistan, Fransa'dan Rafale savaş uçakları alması ve F-16'ları "Viper" seviyesine modernize etmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengesinin kendilerine geçtiğini öne sürmeye başladı. Yunan basını, İsrail'den yeni silah sistemleri alacaklarını ve Türkiye'yi bunlarla vuracaklarını söyleyecek kadar zıvanadan çıktı.

Her gün bir Türkiye haberi ile güne başlayan, sürekli provokatif başlık ve içeriklerle okuyucularının karşısına çıkan Yunan gazetesi Pentapostagma, bu sefer çok ileri giderek "Yardım geliyor: Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetini attı.

"DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE GÜÇ DENGESİ BİZDE"

Atina'nın Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını alması ve F-16'ları "Viper" seviyesine modernize etmeye başlamasıyla, Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengesini kendi lehlerine çevirdiklerini iddia eden Yunan gazetesi Pentapostagma, İsrail ile olan iyi ilişkilerinden yararlanarak, ordunun daha modern silahlarla takviye edilmesi gerektiğini yazdı.

İSRAİL SİLAHLARINI ALMA GİRİŞİMİ

İsrail tarafından geliştirilen ve ilk kez 2019'da Suriye'de kullanılan süpersonik Rampage füzelerinin alınması gerektiğini kaydeden gazete, yine İsrail yapımı Spice güdüm kitlerinin de envantere katılmasının önemine değinerek, bu konuda görüşmeler yürütüldüğünü iddia etti.

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız
İsrail F-16'sından atılan ve Suriye'de denenen ilk Rampage testine ait görüntü.

EGE'NİN DOĞUSUNA RADAR SİSTEMİ

Başka bir Yunan sitesi Realnews'in bir haberine atıfta bulunan Pentapostagma, Atina'nın, balistik füzelere karşı koruma sağlayan ve her biri 12-15 milyon dolar değerinde 5 radar sistemi almayı düşündüğünü kaydederek, bu radarların Ege'nin doğusundaki adalara tam koruma sağlayacağını aktardı.

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız
Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi.

İSRAİL'DEN "DEMİR KUBBE" ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haber7'nin haberine göre Başbakan Miçotakis'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemini almak için Tel Aviv yönetimiyle görüşmeleri bizzat yürüttüğünü belirten gazete, bu sistemin Yunan hava sahasını korumanın anahtarı olacağını yazdı.

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız
Belhara fırkateyni ve SCALP seyir füzesi.

DONANMAYA TAKVİYE PARİS'TEN: BU FÜZELERLE ANKARA'YI VURABİLİRİZ

Yunan donanmasının da takviyeye ihtiyacı olduğunu aktaran Pentapostagma isimli gazete, bu açığın Fransa'dan alınacak sistemlerle kapatılacağını öne sürdü.

Paris yönetiminin Yunanistan'a Belhara fırkateynlerinin yanı sıra SCALP seyir füzelerinin satışına da yeşil ışık yaktığını iddia eden gazete, haberini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Türkler, Fransa'nın bu füzeleri Yunanistan'a satmasından korkuyor. Bu füzelerin menzili 1000 km. Belhara fırkatenlerinden fırlatılacak bu füzeler Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabilir."

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız

Yunanistan, Türkiye, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız - Son Dakika Dünya


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