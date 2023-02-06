Yunanistan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderiyor - Son Dakika
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Yunanistan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderiyor

06.02.2023 10:41
Yunanistan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderiyor

Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" da kaydetti.

Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.

Kaynak: AA
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Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderiyor - Son Dakika

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