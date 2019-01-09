Yunanistan Kar Altında

Yunanistan'ın başkenti Atina ve birçok bölgesi Pazartesi gününden beri kar altında.

Yunanistan'ın başkenti Atina ve birçok bölgesi Pazartesi gününden beri kar altında. Soğuk havada odun sobasıyla ısınmaya çalışırken dumandan boğulan 1 mülteci hayatını kaybetti.



Yılbaşından beri soğuk havanın etkisi altında olan Yunanistan'ın başkenti Atina ve birçok bölgesi Pazartesi gününden itibaren yoğun kar yağışı altında. Ülkeyi etkileyen soğuklar nedeniyle açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Genel Sivil Koruma Sekreterliği Sözcüsü Apyros Georgiou, "Yoğun kar yağışı tahmin ediliyordu. Devlet tüm hazırlıkları yaptı. Tüm polis güçleri, itfaiye, bölge hükümeti ve belediyeler alarma geçti. Yoğun kar yağışı özellikle Attika bölgesinin kuzey kesiminde bazı sorunlara yol açtı. Karayolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan tüm sorunlar yavaş yavaş gideriliyor" dedi.



Yunanistan'ın diğer bölgelerinde hava muhalefeti nedeniyle karayolu trafiği kesilmiş olmasına rağmen dün feribot seferlerinde ve uçuşlarda herhangi bir kesinti olmadığı bildirildi. Atina'nın kuzey kesimlerinde ve Skopelos Adası'nda elektrik kesintileri olduğu belirtilirken, ülkenin kuzey kesimlerinde olduğu gibi başkentin birçok ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar kapatıldı.



Yunanistan Meteoroloji Servisine, soğuk hava dalgasının Çarşamba günü eskisini yitirmeye başlayacağını bildirdi.



Isınmaya çalışan mülteci hayatını kaybetti



Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Rodos Adası'nı etkisi altına alan soğuk havada odun sobası kullanarak ısınmaya çalışan 1 mülteci dumandan boğularak hayatını kaybetti. Mülteci ile beraber yaşayan iki arkadaşı ise solunum zorluğu yüzünden hastaneye kaldırıldı. - ATİNA

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