Yunanistan, Kipi Sınır Kapısı'nı geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatıyor - Son Dakika

YUNANİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında, aralarında İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nın da bulunduğu sınır kapılarını bugün 23.00 ile 07.00 saatleri arasında kapatacağını açıkladı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nın kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 07.08.2020 tarihinde saat 23.00'den başlamak üzere 08.08.2020 saat 07.00'ye kadar Kipi Gümrük Kapısı, TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip, etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğümüze bildirilecektir" denildi.

Yunanistan'ın, artan koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi. Yunanistan'ın, Bulgaristan 'a açılan Promahona Sınır Kapısı dışındaki tüm sınır kapılarını bu gece giriş çıkışlara kapatacağı bildirildi.

Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, düzenlediği basın toplantısında, Yunan vatandaşlarının komşu ülkelere sıkça gidip gelmelerinin, ülkedeki vaka sayısındaki artışa önemli etkisi olduğunu söyledi.