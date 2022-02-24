Yunanistan kıyısında cesedi bulunan Çobanoğlu toprağa verildi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde 7 ay önce girdiği denizde kaybolan ve Yunanistan karasularında cansız bedeni bulunan Mesut Çobanoğlu (59), Söke ilçesinde toprağa verildi.

Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan Çobanoğlu'nun ailesi durumu polise bildirdi. Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarında ise sonuç alınamadı. Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haber geldi. Yunanistan karasularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesine getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesi, Bağarası Mahallesi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Çobanoğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.