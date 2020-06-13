Yunanistan koranavirüs bahanesiyle 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi - Son Dakika

SURİYE'de iç savaştan kaçan mültecilerin, Avrupa'ya gitmek için verdiği mücadele Koronavirüs salgını sürecinde de devam etti. Dünya kamuoyunun gözü önünde insan haklarını ihlal ederek sığınmacıları sınırlarına sokmayan Yunanistan, bu süreçte dikkatlerin pandemiye çevrilmesini de fırsat bilerek müdahalelerini sertleştirdi. DHA'nın aldığı bilgilere göre, Yunanistan bu kez koronavirüs salgınını bahane ederek 97 günde 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır süren insani krizin farklı bir boyutu da Yunanistan'ın deniz ve kara sularında yaşanmaya devam ediyor. Mültecilere insanlık dışı muamele yapmaktan çekinmeyen Yunanistan, dünyadan gelen kınamaları da dikkate almıyor. Çocuk, kadın veya yaşlı gözetmeden sığınmacılara karşı silah dahi kullanan Yunanistan, sınırlarını kapatmak için Koronavirüs sürecini de kullandı. Yunanistan bu kez Koronavirüs salgınını bahane ederek 97 günde 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi.

5 GÜNDE 295 MÜLTECİ GÖNDERİLDİ