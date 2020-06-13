Yunanistan koranavirüs bahanesiyle 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi - Son Dakika

Yunanistan koranavirüs bahanesiyle 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi

SURİYE'de iç savaştan kaçan mültecilerin, Avrupa'ya gitmek için verdiği mücadele Koronavirüs salgını sürecinde de devam etti.

Yunanistan koranavirüs bahanesiyle 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi, System.String[]

SURİYE'de iç savaştan kaçan mültecilerin, Avrupa'ya gitmek için verdiği mücadele Koronavirüs salgını sürecinde de devam etti. Dünya kamuoyunun gözü önünde insan haklarını ihlal ederek sığınmacıları sınırlarına sokmayan Yunanistan, bu süreçte dikkatlerin pandemiye çevrilmesini de fırsat bilerek müdahalelerini sertleştirdi. DHA'nın aldığı bilgilere göre, Yunanistan bu kez koronavirüs salgınını bahane ederek 97 günde 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır süren insani krizin farklı bir boyutu da Yunanistan'ın deniz ve kara sularında yaşanmaya devam ediyor. Mültecilere insanlık dışı muamele yapmaktan çekinmeyen Yunanistan, dünyadan gelen kınamaları da dikkate almıyor. Çocuk, kadın veya yaşlı gözetmeden sığınmacılara karşı silah dahi kullanan Yunanistan, sınırlarını kapatmak için Koronavirüs sürecini de kullandı. Yunanistan bu kez Koronavirüs salgınını bahane ederek 97 günde 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi.

5 GÜNDE 295 MÜLTECİ GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin Ege kıyılarındaki şehirlerden botlara binerek kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan birçok mülteci, Yunan kara sularındayken durduruluyor. Yunan sahil güvenlik güçleri mültecilere karşı "push back" yöntemi kullanarak, açık denizde bırakılıyor. Darp edilen mültecilerin para ve malzemelerine de el konuluyor. Yunan sahil güvenlik görevlileri, çoğu zaman mültecileri geri itmek için silah kullanıyor. Koronavirüs sürecinde geri itilen mülteci sayısında önemli bir artış oldu. Haziran ayının ilk 5 gününde 295 mültecinin Türk kara sularına gönderildiği öğrenildi. Koronavirüs salgını sürecinde Mart ayında 66, Nisan'da 165 ve Mayıs'ta 554 mülteciyi Yunan kara ve deniz sınırlarından sürüldü.


Koronavirüs, Yunanistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan koranavirüs bahanesiyle 1080 mülteciyi Türk kara sularına gönderdi - Son Dakika

Son Dakika

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