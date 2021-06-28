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Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak - Son Dakika

Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak

28.06.2021 18:10

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, en az bir doz yeni tip koronavirüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlarına 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kovid-19 aşılama programına ilişkin hükümetin yaptığı sunumda açıklamalarda bulundu. Gençleri aşıya teşvik için 'Özgür Geçiş' adlı bir program geliştirdiklerini söyleyen Miçotakis, bu bağlamda en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro (yaklaşık bin 561 lira) değerinde bir harcama kartı dağıtacaklarını belirtti.

PEK ÇOK ALANDA KARTI KULLANABİLECEKLER

Miçotakis, temmuz sonu itibarıyla aktif olacak söz konusu program kapsamında gençlerin, ulaşım, konaklama, kültür ve eğlence dahil birçok harcama kaleminde bu kartı kullanabileceğini dile getirdi. Aylarca süren karantina döneminin özellikle gençlerin sosyal yaşamına büyük zarar verdiğinin altını çizen Miçotakis, "Bu, gençlerimize olan borcumuz. Özellikle yaz öncesi sabırları ve azimleri için bir teşekkür hediyesi" dedi.

İLK DOZDAN SONRA KART İÇİN BAŞVURABİLİYORLAR

Dijital Politika Bakanı Kiryakos Pierrakakis de bu programdan yararlanmak isteyen gençlerin, ilk dozlarını aldıktan bir gün sonra hükümetin çevrim içi platformu aracılığıyla kart başvurusunda bulunabileceğini aktardı.

ÜLKENİN YÜZDE 33'Ü AŞILANDI

Yunanistan'da 11 milyonluk toplam nüfusun yüzde 33'ü, halihazırda aşı sürecini tamamlamış bulunuyor. Ülkede 18-25 yaş aralığında bulunan gençlerden 940 bini, en az bir doz Kovid-19 aşısını yaptırmış durumda. Yunanistan'da salgının başından bu yana 420 bin 905 vaka, 12 bin 664 ölüm kaydedildi.

Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak

Yunanistan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Yunanistan, Kovid-19 aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere 150'şer euro dağıtacak - Son Dakika Dünya


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