Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede iki yeni aşının kullanımına başlayacak - Son Dakika

Yunanistan'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında protein bazlı iki yeni aşının daha kullanımına başlanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, yaptığı açıklamada, Fransız İlaç Firması Sanofi ve merkezi ABD'de bulunan Novavax ilaç firmasının protein bazlı Kovid-19 aşılarının Yunanistan'da kullanılacağını kaydetti.

Novavax ilaç firmasına ait aşının şubatta Yunanistan'a ulaşacağı belirten Gaga, Sanofi ilaç firmasına ait aşının ise Nisan'da beklendiğini ifade etti.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da, bugüne dek 7 milyondan fazla kişi Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarıyla Kovid-19'a karşı koruma sağladı.