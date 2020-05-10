Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle askeri tatbikatları erteledi - Son Dakika

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin, önceden planlanan tüm askeri tatbikatları 11 Mayıs'tan itibaren belirsiz süre için ertelediği bildirildi.

Yunan basınındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığının, Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüse (KOVİD-19) karşı mücadelede ileriki 15 günün ülke için "kritik bir dönem olacağı" uyarısını dikkate alarak, orduda salgının yayılması endişesiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Ege'de, 11- 19 Mayıs tarihlerinde geniş bir alanda gerçekleştirilmesi planlanan "Fırtına '20"-(Kataigida '20)" isimli çok boyutlu tatbikatın iptal edildiği belirtildi.

Yunan ordusundaki vaka sayısının yüzde 0,05 oranında bulunduğu ifade edilen haberlerde, "Fırtına '20" tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanan bazı deniz alanlarının Türkiye tarafından kısa bir süre önce NAVTEX yayımlanarak askeri tatbikat için kapatıldığı vurgulandı.