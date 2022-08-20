Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler - Son Dakika
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Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler

20.08.2022 12:05
Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler

Yunanistan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve TRT'de yayınlanan Hoş Geldin Kahvesi programının ekibi, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Yunanistan Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve TRT'de yayınlanan Hoş Geldin Kahvesi programının ekibi, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıbıyık, Belediye Başkanı Ahmet ve Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerine yönelik hazırlanan Hoş Geldin Kahvesi adlı programın yapımcısı Mustafa Çağrı Parmaksız, sunucusu Aslı Cankat ve beraberinde program ekibini kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kırbıyık, bu tür programların Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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