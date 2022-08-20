Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıbıyık, Belediye Başkanı Ahmet ve Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerine yönelik hazırlanan Hoş Geldin Kahvesi adlı programın yapımcısı Mustafa Çağrı Parmaksız, sunucusu Aslı Cankat ve beraberinde program ekibini kabul etti.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Kozlukebir, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler - Son Dakika

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