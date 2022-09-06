Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Hüsamettin Tanrıkulu, Yunanistan, Lavrion, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.