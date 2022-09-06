Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

06.09.2022 10:32
Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı.

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Lavrion Kampı'na mart ayında katılan ve 4 ay sabotaj eğitimi alarak haziran ayında illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi.

Ayrıca Tanrıkulu'nun kampa katıldığını mart ayında bir yakınının güvenlik güçlerine giderek bildirdiği belirtildi.

Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin iddialarını çürütmek isteyen Yunan medyası Lavrion Kampı'ndaki PKK varlığını ispat etti Türkiye'nin iddialarını çürütmek isteyen Yunan medyası Lavrion Kampı'ndaki PKK varlığını ispat etti Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Hüsamettin Tanrıkulu, Yunanistan, Lavrion, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement