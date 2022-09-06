İçişleri Bakanlığınca 4 Eylül 'de yapılan açıklamada, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye 'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hüsamettin Tanrıkulu, Yunanistan, Lavrion, Kck, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme - Son Dakika

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