Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme

06.09.2022 14:08
Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme

Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Tanrıkulu, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanlığınca 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

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Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK'lı terörist adliyeye gönderildi Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK'lı terörist adliyeye gönderildi Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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