İçişleri Bakanlığınca 4 Eylül'de yapılan açıklamada, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Lavrion, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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