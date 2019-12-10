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Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti
7 saat önce
Yunanistan Libya anlaşmasına BM nezdinde itiraz etti
Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya Birleşmiş Milletler nezdinde itirazda bulundu. Anlaşmanın 'kötü niyetle' yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.
Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:01
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