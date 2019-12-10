Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti
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Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

7 saat önce

Yunanistan Libya anlaşmasına BM nezdinde itiraz etti

Yunanistan, Libya anlaşması nedeniyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etti, System.String[]

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya Birleşmiş Milletler nezdinde itirazda bulundu. Anlaşmanın 'kötü niyetle' yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.


Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:01 
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