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Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız
6 saat önce
Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimsenin Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukun garantisi altındaki haklarının zerresinden bile taviz vermesini beklememesi gerektiği"ni belirtti.
Yunanistan'da geleneksel yeni yıl kutlamaları için siyasi liderler, ordu komutanları ve milletvekillerini kabul eden Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda mesaj gönderdi.
Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:07
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