Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız - Son Dakika Dünya

Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız

6 saat önce

Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimsenin Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukun garantisi altındaki haklarının zerresinden bile taviz vermesini beklememesi gerektiği"ni belirtti.

Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız, System.String[]

Yunanistan'da geleneksel yeni yıl kutlamaları için siyasi liderler, ordu komutanları ve milletvekillerini kabul eden Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda mesaj gönderdi.


Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" mesajını verdi.

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Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:07 
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