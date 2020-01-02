Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız

Yunanistan'da geleneksel yeni yıl kutlamaları için siyasi liderler, ordu komutanları ve milletvekillerini kabul eden Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda mesaj gönderdi.



Pavlopoulos, Türkiye'ye "Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" mesajını verdi.