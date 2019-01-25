Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı

Yunanistan, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı

1 saat önce

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı.

Yunanistan, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı, System.String[]
Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38 

Makedonya, Yunanistan, Politika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsteyen İşçi, Aracın Altında Kalarak Can Verdi

Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:34:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]