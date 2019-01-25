Yunanistan, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı
1 saat önce
Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı.
Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasını onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38
Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
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