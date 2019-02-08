Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı
15 dakika önce
Yunan Meclisinde yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, 140'a karşı 153 "evet" oyuyla kabul edildi.
Yunan Meclisinde yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, 140'a karşı 153 "evet" oyuyla kabul edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:30
Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
İngiliz Bilim Adamlarının Kanser Hastaları İçin Geliştirdiği İlaç, 6 Ayda Etkisini Gösteriyor
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü