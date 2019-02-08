Son Dakika Haberleri: Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

15 dakika önce

Yunan Meclisinde yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, 140'a karşı 153 "evet" oyuyla kabul edildi.

Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı, System.String[]
Yunan Meclisinde yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, 140'a karşı 153 "evet" oyuyla kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:30 

Makedonya, Ekonomi
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