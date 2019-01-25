Yunanistan Meclisinde Makedonya ile "İsim Anlaşması"Nın Onaylanması

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ve Yunanistan arasında yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmanın Yunan Meclisinde onaylanması ile ilgili Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı tebrik etti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedonya ve Yunanistan arasında yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmanın Yunan Meclisinde onaylanması ile ilgili Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı tebrik etti.



Başbakan Zaev, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prespa Anlaşma'sının Yunan Meclisinde onaylanmasını değerlendirdi.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı tebrik eden Zaev, paylaşımında, "Dostum Çipras, tebrikler. Halklarımızla beraber tarihi bir zafer yazdık. Prespa Anlaşması daim olsun. Balkanlar ve Avrupa'daki barış ve ilerleme daim olsun." ifadelerini kullandı.



Yunan Parlamentosu, bugün Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.



Toplam 300 sandalyeli Yunan Meclisindeki Genel Kurulda, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" ile ilgili oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" demişti. Bir milletvekili ise çekimser kalmıştı.



Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.



İsim sorunu



Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.



Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.



Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran 2018'de anlaşmaya imzalar atılmıştı.



Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı

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