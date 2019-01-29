Son Dakika Haberleri: Yunanistan Memorandum Sonrası İlk Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

Yunanistan Memorandum Sonrası İlk Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Yunanistan, kurtarma paketi programından çıkışının ardından ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yunanistan Memorandum Sonrası İlk Tahvil İhracını Gerçekleştirdi, System.String[]
Yunanistan, kurtarma paketi programından çıkışının ardından ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Yunan basınına göre, 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracından 2,5 milyar avroluk gelir elde edildi. Faiz oranının ise yüzde 3,6 olduğu belirtildi.

Tahvil ihalesinde, yatırımcılardan 10 milyar avroyu aşkın teklif geldiği ifade edildi.

Ağustos 2018'de kurtarma programından çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede, memorandumun tamamlanmasından yaklaşık 5 ay sonra tahvil ihracı gerçekleştirilebildi.

İtalya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "bütçe krizi" ve siyasi belirsizlikler sebebiyle yükselen faiz oranları tahvil ihracınının gecikmesine yol açmıştı.

Koalisyon ortağının çekilmesinin ardından hükümet, Meclis'ten güvenoyu alarak görevde kalmıştı. Yaklaşık 28 yıldır devam eden Makedonya ile "isim sorunu" ise iki ülke arasındaki anlaşmanın Yunan Meclis'i tarafından da onaylanmasıyla aşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi
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