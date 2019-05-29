Son Dakika Haberleri: Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi
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Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

49 dakika önce

Türkiye ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.

Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi, System.String[]
Türkiye ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.
Hollanda'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan kafilesini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından karşılanan konuk takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti.
Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:28 Kaynak: AA
Futbol, Antalya, Yunanistan, Spor
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