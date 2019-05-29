Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi
49 dakika önce
Türkiye ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:28 Kaynak: AA
ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan
Milli Futbol
Takımı, Antalya
'ya geldi. Hollanda
'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan kafilesini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Türkiye Futbol Federasyonu
yetkilileri tarafından karşılanan konuk takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek
Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti.
Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
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