Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

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Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız