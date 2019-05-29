Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

Türkiye ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek Yunanistan A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.Hollanda'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan A Milli Futbol Takımı ve teknik heyetini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi.Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve diğer yetkililerce karşılanan konuk takım kafilesi, havalimanının CIP kapısından çıkış yaptı.Yunanistan A Milli Futbol Takımı kafilesi, daha sonra güvenlik önlemleri altında Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti.Antalya Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Türkiye-Yunanistan maçını hakem Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.