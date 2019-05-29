Son Dakika Haberleri: Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi
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Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

11 dakika önce

Türkiye ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek Yunanistan A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.

Türkiye ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek Yunanistan A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.
Hollanda'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan A Milli Futbol Takımı ve teknik heyetini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi.
Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve diğer yetkililerce karşılanan konuk takım kafilesi, havalimanının CIP kapısından çıkış yaptı.
Yunanistan A Milli Futbol Takımı kafilesi, daha sonra güvenlik önlemleri altında Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti.
Antalya Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Türkiye-Yunanistan maçını hakem Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.
Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:06 Kaynak: AA
Futbol, A Milli Futbol Takımı, Antalya, Yunanistan, Spor
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