Son Dakika Haberleri: Yunanistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Yunanistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

1 saat önce

Yunanistan Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yunanistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı, System.String[]
Yunanistan Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, büyükelçiler, misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.


Resepsiyon, Yunan şarkıcı Betty Harlafti'nin Yunanca şarkılar seslendirdiği konserle başladı.


Harlafti, "Zülfi Livaneli Türk olmasına rağmen Yunanların da bestecisidir." diyerek Livaneli'den de bir eser okudu.





Resepsiyon, konserin ardından verilen ve Bakan Pekcan'ın da katıldığı kokteyl ile devam etti.


Bakan Pekcan, kokteyl sırasında bir süre Büyükelçi Mavroidis ve sanatçı Harlafti ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ankara, Yunanistan, Güncel
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