Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis Açıklaması

12.09.2022 23:56
Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis Açıklaması

Yunanistan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nikos Andrulakis, dinleme skandalıyla ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis'i eleştirerek, "Şikayette bulunduğum gün dosyamın imha edildiğini de biliyoruz.

Yunanistan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nikos Andrulakis, dinleme skandalıyla ilgili Başbakan Kiryakos Miçotakis'i eleştirerek, "Şikayette bulunduğum gün dosyamın imha edildiğini de biliyoruz. Biz yasal ve şeffaf bir şekilde bunun neden meydana geldiğini öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Andrulakis ve AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders'ın katılımıyla oturum düzenlendi.

Andrulakis, AP'deki meslektaşlarına cep telefonunun dinlendiğini fark ettiklerini için teşekkür etti.

PASOK liderliği için seçime gidileceği sırada dinlemenin meydana geldiğini, dolayısıyla partisinin özerkliğinin hedef alındığını ifade eden Andrulakis, "Başbakan (Kiryakos Miçotakis) dün beni yine Milli İstihbarat Servisinden bilgi almaya davet etti. Kendi hükümeti yüzünden olan bir şey nedeniyle. Şikayette bulunduğum gün dosyamın imha edildiğini de biliyoruz. Biz yasal ve şeffaf bir şekilde bunun neden meydana geldiğini öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Andrulakis, yasalara göre başbakanın dinlemenin neden gerçekleştiğini açıklamakla yükümlü olduğunu ancak bunun yerine "zehirli bir ortam yarattığını" ve hükümetin gerçekleri ortaya çıkarma talebini reddettiğini söyledi.

"Bu kişisel bir konu değil. Bu demokrasi ve şeffaflık meselesi." diyen Andrulakis, skandalın hukukun üstünlüğüne karşı geldiğini vurguladı.

"Şiddetle kınıyoruz"

AB Komisyonu üyesi Reynders da "İletişim sistemlerine yasa dışı erişimleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Komisyonun "predator" casusluk yazılımının kullanılıp kullanılmadığına dair Yunan makamlarından bilgi talep ettiğinde, araştırmanın sürdüğü yönünde yanıt aldıklarını belirten Reynders, şunları kaydetti:

"Üye devletler, kişisel verilerin korunması, iletişimin gizliliği, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar da dahil olmak üzere bir AB hukukuna tam olarak saygı göstermelerini sağlamak için güvenlik hizmetlerini denetlemeli ve kontrol etmelidir. Komisyon, ulusal makamların bildirilen casus yazılım kullanımı tamamen incelemesini ve vatandaşların güvenini tesis etmesini beklemektedir."

AB Komisyonunun bu hafta, dijital unsurlara sahip ürünler için siber güvenlik gereksinimlerini belirleyecek olan Avrupa ve Siber Dayanıklılık Yasası için bir teklif sunacağını belirten Reynders, bunun genel olarak dijital ürünleri daha güvenli ve daha az savunmasız hale getirmeye katkıda bulunacağını dile getirdi.

Reynders, Komisyonun bu hafta özellikle gazetecilerin korunmasını artırmayı da hedefleyen bir öneri sunacağını aktardı.

"Fail, ulusal otoriteler"

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in't Veld de tüm önlemlere rağmen halen yetkinin esas olarak ulusal otoritelerde olmasını eleştirerek, "Problem de bu. Evet, yetki ulusal otoritelerde ve fail de onlar. Kendi vatandaşları üzerinde siyasi amaçlar için casusluk yapanlar onlar. Bunun demokraside yeri yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar Macron, Miçotakis'le Paris'te bir araya geldi Macron, Miçotakis'le Paris'te bir araya geldi Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:38 Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor
23:34 Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı
23:25 MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor
23:18 2 çocuk annesi kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
22:55 MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
22:53 Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş cephesinden hakem Halil Umut Meler'e ağır sözler: Sorunu var
22:49 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu kış donacaklar
22:42 İBB'de CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması yaşandı
22:25 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 23:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da cep telefonu dinlenen siyasetçi Andrulakis Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement