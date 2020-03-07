Yunanistan, mültecilere mali yardımları kesiyor - Son Dakika
BBC
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Yunanistan, mültecilere mali yardımları kesiyor

6 saat önce

Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu bakanı Notis Mitarakis, Yunanistan'da ağırlanan ve iltica başvuruları kabul edilen mültecilere yapılan mali yardımın kesileceğini açıkladı.

Yunanistan, mültecilere mali yardımları kesiyor, System.String[]

Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu bakanı Notis Mitarakis, Yunanistan'da ağırlanan ve iltica başvuruları kabul edilen mültecilere yapılan mali yardımın kesileceğini açıkladı.

Mitarakis, son yaptığı bu açıklamasında, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce sığınmacıyı yıldırmak amacıyla oylanan bu düzenleme ile bu kararın Mart ayı içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Mitarakis, "Mültecilere yapılan her türlü mali yardımlar kesilecek. Mülteciler kendi hayatlarını kazanmaları için bundan böyle kendilerine bir iş bulmalıdır" dedi.

Mülteci statüsünde bulunan sığınmacıların kendilerine verilen banka kartlarıyla ATM'lerden her ay 90 euro para çekme hakkı bulunuyordu.

Ayrıca aile fertleri sayısına göre, 162 ile 630 euro kira teşviği, bir kereye mahsus 440 ile 1.490 euro arası kaparo parası ödeniyordu.

Yunanistan'ın mültecilere yaptığı bu mali yardımlar, BM ve AB fonları tarafından karşılandığı için, Bakan Mitarakis'in mültecilere yapılan mali yardımların kesileceği açıklamasının AB ve BM'nin mülteciler mevzuatı ile ne denli örtüştüğüne henüz bir açıklık getirilmedi.

Yunanistan sınırını geçmeye çalışan binlerce sığınmacı ise sınırları koruyan Yunan güvenlik makamlarının fırlattığı gaz fişekleri ile buna karşılık veren Türk güvenlik makamlarının karşı tarafa fırlattığı gaz fişekleri arasında kaldı.

Bugün Yunan basını, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaretinden sonra sınırdaki gerginliğin azalacağına inanıldığını" kaleme aldı.

Bu çerçevede, "Türkiye-AB arasındaki 2016 göçmen iadesi mutabakatının yenilenmesi ve Türkiye'ye mali yardımların artırılmasının öngörüldüğü" öne sürüldü.

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:20 
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