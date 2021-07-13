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Yunanistan'da yaşanan skandalın ardından Fatih Terim'den ilk açıklama: Bu dostça bir tavır değildi - Son Dakika

Yunanistan'da yaşanan skandalın ardından Fatih Terim'den ilk açıklama: Bu dostça bir tavır değildi

13.07.2021 07:39

Galatasaray, Yunanistan'da yaşanan skandal olayın ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanında çirkin saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Dostluk maçlarında dostça davranılır, bu dostça bir tavır değildi" diyen Terim, Pasaportlarımızı istediler, deport edeceklerini söylediler. Pasaportları vermeyeceğimizi söyledik, ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat zaman geçti" dedi.

Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, skandal bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın dün yaptırdığı koronavirüs testini geçerli saymayan Yunan yetkililer, tüm kafileye test yapmak istedi. Uygulamayı kabul etmeyen Fatih Terim, takımla birlikte geri dönme kararı aldı. Olayların ardından İstanbul'a dönen Galatasaray'da Fatih Terim ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"HEPİMİZ ORAYA TÜM TESTLERİN BELGELERİYLE GİTTİK"

"Takdir edersiniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en çok edinen kulüplerin başındadır. 24 saat önceden zaten test olduk. Hepimiz oraya tüm testlerin belgeleri ile gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında son zamanda yapılan anlaşmada karşılıklı testlerin kabulü anlaşmazlık var. Bizden hızlı test istendi. Nedenini sorduysak da son 2 gündür bunu uyguladıklarını söylediler. Bunun rastgele olmasına ben de dahil oldum. Burundan test olduk. Ellerimizde PCR testinin de fotoğrafını çekiyorlar, diğer kısmının da ihtiyacı olmadığını söylediler.

Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar

"YAPACAĞIMIZ TEK ŞEY GERİ DÖNMEKTİ"

Bazı memurlar hayır olmaz dedi, takımın yarısı neredeyse çıktı. Malzemeler, malzemeciler herkes çıktı, ülkeye giriş damgalarını alıp dışarı çıktılar. Onlar herkesi çağırdılar, biz teste girmeden çıkan var dedik. Herkesi çağırın herkes test olacak dedikten sonra, içeri girip otobüse binenler de dışarı çıktı. Buradan sonra da bizim yapacağımız tek şey geri dönmekti."

"İNSAN ORADA BÜYÜKLERİMİZİN DESTEĞİNİ GÖRÜNCE MUTLU HİSSEDİYOR"

Dostluk maçlarında dostça davranılır, bu dostça bir tavır değildi. Dönme kararımız daha doğrudur dedik ve bu kararı aldık. Anında sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere Dışişleri, Spor Bakanlarımız, Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz bizatihi orada bulunmak kaydı ile kimse ilgisini eksik etmedi. İnsan orada büyüklerimizin desteğini görünce mutlu hissediyor

Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar

"PASAPORTLARIMIZI İSTEDİLER, VERMEDİK"

Orada beklerken futbolcularımız hem sıkıldılar, hem yoruldular, hem de acıktılar. Bizim pasaportlarımızı istediler. Durumu deport edeceklerini söylediler, biz de vermeyeceğimizi söyledik ısrarla. Kaptanlarımız, hosteslerimiz hazır vaziyette beklediler. Onlara da kalkış izni vermediler. Önce vermediler ama sonra su verdiler, orada sorun yok.

"BU TAVIR HİÇ HOŞ DEĞİL"

Olympiakoslu yetkililer de yardımcı olmaya çalıştı ama sonuçta olmadı. Orada kalmamak en doğru olanıydı. Marinakis de aradı, Olympiakos kulübünün sahibi. O da duygularımızı paylaştı. Gerek biz, gerekse Türkiye'deki her türlü kulüp bize misafir gelenleri havalimanından nasıl ilgi alaka gösterdiğimizi gayet iyi biliyor. Biz hakikaten başka türli davranıyoruz herkese. Bu Galatasaray'a değil nereye yapılan bir davranış olduğu çok açık. Bu çok bir davranış şekli değil, ne tarz ne tavır ne hareket tarzı hiç hoş değildi. Biz buna boyun eğecek ne insanlarız, ne de kulübüz. Gerekeni yapıp geri döndük

Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar

"YİNE OLSA AYNISINI YAPARIZ"

Yarın olsa yarın da aynısını yaparız. Kurallara uymak, en önemli görev. Biz de hangi kural varsa ona uyarak gittik. Ben oldum diyorum, ne dendiyse yaptık. Kimseyi de kontrol etmeden sınırdan geçiriyorsunuz. Tam bir komedi. Herkes yaptığı ayıbı biliyor.

"FARKLI BİR TAKIMLA MAÇ YAPARIZ, SORUN YOK"

İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Onun yerine başka maç almaya çalışıyoruz. Alamazsak ne olur, biz normal hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada bu maçı telafi ederiz. Bizim her sene Yunanistan'a gidişimiz oluyor. Yine de gideriz, sorun yok. Kimse bize bu tavırla davranamaz. Dolayısı ile başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza, bizi orada koruyan kollayan herkese teşekkür ederiz"

Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar

"TAVIRLARI ZORLAYICI VE SAYGISIZCAYDI"

Arda Turan da havalimanında açıklamalarda bulunurken, "PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı" dedi.

DEPORT OLMAK NE DEMEK?

Deport yolcu bir ülkede suç işleyen kişiye denilmektedir. Yani herhangi bir ülkede suç işlemiş kişi kendi ülkesine gönderilirken deport yolcu olarak tanımlanıyor. Deport olmak demek bir kişinin kendi vatandaşı olmadığı herhangi bir ülkede suç işlemesi demektir.

Yunanistan'da yaşanan skandalın ardından Fatih Terim'den ilk açıklama: Bu dostça bir tavır değildi
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Galatasaray, Fatih Terim, Yunanistan, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunanistan'da yaşanan skandalın ardından Fatih Terim'den ilk açıklama: Bu dostça bir tavır değildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • BORA TEKAY: Dostlukla ne alakası var bu tamamen Fatih Terim'in kanun tanımazliğı aynı şeyleri Türkiye'de rahatlıkla yaptığı için Başka ülkede de yapacağını sanıyor. Olmayınca da koskoca Türkiye Cumhuriyeti ni alet etmeye çalışıyor. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • İSMAİL KILINÇ: Ben şahsen hiç dost olduğunu görmedim ve bura imzamı atarım,hiçbir zaman dost olamazlar olmazlar.bunu herkes bilir Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da yaşanan skandalın ardından Fatih Terim'den ilk açıklama: Bu dostça bir tavır değildi - Son Dakika
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