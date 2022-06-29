Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı - Son Dakika

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