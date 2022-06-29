Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı - Son Dakika
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Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

29.06.2022 10:05
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarından Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarından Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. - BALIKESİR

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Son dakika: Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem Son dakika: Anız yangınına karşı minareden anonslu önlem Balıkesir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı - Son Dakika

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