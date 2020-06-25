Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, 62 düzensiz göçmeni lastik bot içerisinde Türk Karasularına geri iterek ölüme terk etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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