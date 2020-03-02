Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

13 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan Afgan göçmenleri bu ülkenin sahil güvenlik ekipleri, denizde ölüme terk etti.

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan Afgan göçmenleri bu ülkenin sahil güvenlik ekipleri, denizde ölüme terk etti. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin kapıları açmasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden de göçmenler, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye başladı. Ancak, Midilli Adası'nda yaşayan Yunanlılar, göçmenleri istemediklerini belirterek, Türk karasularına geri dönmesi çağrısı yaptı. Yunanistan Sahil Güvenliği, bir grup göçmene müdahale ederek, botun benzinine el koyup, denizde ölüme terk etti. Bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, Türk Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından görüntülendi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde bir Afgan göçmen, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde botumuzun benzinini aldılar ve küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik, ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" dedi.


Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi
Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı Suriye'de düşürülen Esed'in 2 jetini de aynı Türk F-16'sı radarını kapatıp vurdu Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri
09:46 Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina tatilleri sonrası ilk kez yan yana görüntülendi
09:05 Korumanın imkansız aşkı
08:44 Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine dahil oldu
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 11:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]