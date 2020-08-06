Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı - Son Dakika

Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi. Sığınmacıların Sarımsaklı Plajı açıklarında olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:25

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm

Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı

İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı

Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak

Meclis Başkanı Şentop: Erken seçim, hukuken mümkün ancak bu sistemde zor

Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi

Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Gökhan Gönül'den imza sonrası ilk sözler: Yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi ifade etmem çok zor

Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var