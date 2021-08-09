Yunanistan Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Koumendakis, istifasını sundu - Son Dakika

Yunanistan Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Koumendakis'in istifasını sunduğu aktarıldı.

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Koumendakis'in istifasını sunduğu aktarıldı. Yunan basınında yer alan haberlerde, Koumendakis'in istifasının devam eden orman yangınlarına müdahalede Chinook tipi helikopterlerin etkin şekilde kullanılamaması olduğu öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Koumendakis'in istifası öncesi Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros başkanlığında toplanan Silahlı Kuvvetler Yüksek Kurulu'nda orman yangınlarına müdahalede Chinook tipi helikopterlerin sağladığı desteğin ele alındığı öne sürüldü. Koumendakis'in istifası ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan resmi açıklama bekleniyor.

Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ordu Hava Kuvvetleri'nde 14 Chinook tipi helikopter bulunuyor ve bunlardan sadece 3'ünün geçtiğimiz günlerde yangınla mücadele operasyonlarına destek verdiği belirtildi.

(İHA)