Yunanistan Ortodoks Kilisesi Papazları, Ayasofya Orhan Camii'ni Ziyaret Etti

Bursa'nın İznik ilçesinde, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan, daha sonra camiye dönüştürülen Ayasofya Orhan Camii'ni, Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papazın yer aldığı heyet ziyaret etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan, daha sonra camiye dönüştürülen Ayasofya Orhan Camii'ni, Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papazın yer aldığı heyet ziyaret etti. Ziyaret sonrası ayin yapmak isteyen papazlara cami görevlileri izin vermedi.



Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nden 10 papaz, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsülün toplandığı, 1331 yılına kadar kilise olarak kullanılan daha sonra camiye çevrilen Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret etti. En son 2 yıl önce Fener Rum Patrikhasi'nden gelen heyetin ziyaret ettiği camiye önceki gün gelen papazlara, camide görevli müezzinler, rehberler ve güvenilik görevlileri eşlik etti. Ziyaret sırasında 7 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kısmen süren cami çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Papazların gezisi sırasında camiye başka ziyaretçi alınmadı. Rehberlerin ayrıntılı bilgi verdiği Yunan heyet, camiye hayran kaldı. Ziyaretin sonunda ayin yapmak isteyen papazlara, cami görevlileri izin vermedi.



AYASOFYA ORHAN CAMİİ



Ayasofya Orhan Camii, İznik'in tam ortasında, surlarla çevrili kentin dört kapısından gelen yolların kesiştiği yerde bulunuyor. Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı ve 787 yılında 7. Konsülün toplandığı kilise, 1331 yılından sonra Orhan Gazi Camii'ne dönüştürüldü. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde, Mimar Sinan bir mihrap ilave edip, yan neflerde büyük kemer açıklıkları oluşturmuştur. Son restorasyonu uzun yıllardır devam eden cami, cam kapısı ve restorasyon eksikleri ile sık sık haberlere konu oldu.

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