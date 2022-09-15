Parlamentoda Genel Kurulunda yapılan oylamada, Yeni Demokrasi , Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yunanistan Parlamentosundan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay - Son Dakika

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