Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı.
1 saat önce
IHAAW163429-SIY/25-01-2019- Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile isim anlaşmasını onayladı.
IHAAW163429-SIY/25-01-2019
- Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile isim anlaşmasını onayladı. 25.01.2019 16: 34: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
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