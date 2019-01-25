Son Dakika Haberleri: Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı.

Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı.

1 saat önce

IHAAW163429-SIY/25-01-2019- Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile isim anlaşmasını onayladı.

Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile İsim Anlaşmasını Onayladı., System.String[]
IHAAW163429-SIY/25-01-2019

- Yunanistan Parlamentosu Makedonya ile isim anlaşmasını onayladı. 25.01.2019 16: 34: 29 TSI
NNNN - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Yunanistan, Makedonya, Politika, Dünya
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