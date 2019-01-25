Son Dakika Haberleri: Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın Yeni İsmini Onayladı
BBC

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın Yeni İsmini Onayladı

1 saat önce

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada, resmi adı "Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya" Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşma onaylandı.

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın Yeni İsmini Onayladı, System.String[]
Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylamada, resmi adı "Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya" Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşma onaylandı.

Ülkenin ismi üzerinde 27 yıldır süren tartışmanın ardından, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya girmesi önündeki engellerden biri kalkmış oldu.

Yunanistan ile yaşanan kriz, ülkenin Yugoslavya'dan ayrılarak 1992'de "Makedonya" ismi altında bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı.

Atina, tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu Makedonya isminin kullanılmasına şiddetle karşı çıktı.

27 yıldır Yunanistan hükümetleri, Üsküp yönetiminin ülke adı olarak Makedonya'da ısrarcı olmasının agresif bir dış politika olduğunu savunuyordu.

20 Haziran'da Yunan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon lider Zoran Zaev'in anlaşma imzalamasının ardından, Makedonya 30 Eylül'de referanduma gitti. Referanduma katılım yüzde 40'a bile ulaşmasa da, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı anlaşmayı destekledi.

Ardından 20 Ekim 2018'de ve 11 Ocak 2019'da Makedonya Parlamentosu'na getirilen anlaşma, Üsküp'te iki aşamalı oylamayı geçmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 

Yunanistan, Makedonya, Politika, Dünya
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