Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Miçotakis'e seslendi: Amerika'dan medet umma - Son Dakika
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Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Miçotakis'e seslendi: Amerika'dan medet umma

25.06.2022 14:33
Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Miçotakis'e seslendi: Amerika'dan medet umma

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'da Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. "Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek" diyerek Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Sarıgül, o anları Twitter hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, 12 Adalar bölgesindeki agresif tutumunu eleştiren Mustafa Sarıgül, bu sefer de Miçotakis'e Atina'dan seslendi.

YUNAN PARLAMENTOSU ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler kısa süre içerisinde gündem oldu. Görüntülerde Yunan Parlamento su önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Türkiye ile dost ol çağrısı yaparak "Şu an Yunanistan'dayım. Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" ifadelerini kullandı.

SON OLARAK KEÇİ ADASINA AĞIR SİLAHLAR VE ASKER YIĞDILAR

Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor.

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Mustafa Sarıgül, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan Parlamentosu'nun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Miçotakis'e seslendi: Amerika'dan medet umma - Son Dakika
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