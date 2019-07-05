Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak
1 saat önce
Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02
'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek. Anketler, seçimi merkez sağ Yeni Demokrasinin kazanacağını gösteriyor.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var
Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu