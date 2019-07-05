Son Dakika Haberleri: Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak
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Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

1 saat önce

Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek.

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Yunanistan'da pazar günü gerçekleşecek erken genel seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen, 300 sandalyeli parlamentoda milletvekillerini belirleyecek. Anketler, seçimi merkez sağ Yeni Demokrasinin kazanacağını gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02 
Yunanistan, Ekonomi
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