Yunanistan Pazar günü seçime gidiyor
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Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon seçmen, Pazar günü düzenlenecek erken genel seçimde sandığa gidecek.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
'da yaklaşık 10 milyon seçmen, Pazar günü düzenlenecek erken genel seçimde sandığa gidecek.
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Parlamentosu seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 1 ay sonra Pazar günü erken seçime gidiyor. Yaklaşık 10 milyon seçmen, genel seçimde milletvekillerini seçecek. Seçimlere 20 siyasi parti katılacak ve yüzde 3 seçim barajının olduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.
6 yıl önce, kemer sıkma karşıtı bir platformda iktidara gelen 44 yaşındaki Başbakan Alexis Çipras, erken seçim çağrılarına karşı tepkili. Çipras'ın yaklaşık 4 ay erkene aldığı seçimlerin sonucunda 4 yıllık iktidarının sona ermesi ve koltuğunu ND lideri Kiriakos Miçotakis'e bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunanistan'da 2008'deki küresel mali krizden bu yana gerçekleşecek olan 6. seçim ve yapılan anketler muhafazakarların seçimlerden zaferle çıkacağını öngörüyor. - ATİNA
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