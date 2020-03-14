Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika

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Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor
6 saat önce
Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:02 Kaynak: AA
Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.
Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.
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