Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika
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Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

6 saat önce

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yunanistan Pazarkule sınırında güvenlik önlemlerini artırıyor

Meriç Nehri, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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