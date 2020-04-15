Yunanistan, refakatçisi olmayan 12 mülteci çocuğu Lüksemburg'a gönderdi - Son Dakika

Yunanistan, refakatçisi olmayan mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması çerçevesinde 12 mülteci çocuğu Lüksemburg'a gönderdi.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Yunanistan'da bulunan refakatçisiz, yalnız sığınmacı çocuklardan 12'si Yunanistan'dan alınarak Lüksemburg'a yerleştirildi" denildi.



Anlaşma kapsamında bugün refakatçisi olmayan yalnız göçmen çocukların Yunan adalarından ilk yerleştirmelerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa İltica Destek Ofisi'nin desteğiyle Komisyon ve Yunan makamları tarafından düzenlenen bir programın parçası olarak Yunanistan'daki kabul merkezlerinde aşırı kalabalıklaşmaya hafifletmek için 12 çocuk Lüksemburg'a taşındı" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Bu, şu anda devam etmekte olan bazı yer değiştirme işleminde bir ilktir" denildi.



Komisyonu yaptığı açıklamada ayrıca, bu haftasonunda da yaklaşık 50 çocuğun Almanya'ya gönderileceğini açıkladı.



AB İçişleri Komiseri İçişleri Komiseri Ylva Johansson konuyla ilgili olarak, "Bugün 12 göçmen çocuk Lüksemburg'da yeni bir hayata başlayacak. Bu sadece ilk adım. Yunan adalarındaki durum çok uzun süredir kritik öneme sahip. Bunu ele almak ve en azından en savunmasız olanlar için güvenli bir yer bulmak için Avrupalı olarak birlikte çalıştığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.



Johansson, ilerleyen günlerde planlanan daha fazla yer değiştirme çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi. - BRÜKSEL