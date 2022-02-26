Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı - Son Dakika
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Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı

26.02.2022 18:27
Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı

Yunanistan, Ukrayna'nın Sartana köyü civarında sivil halkın, Rus uçaklarınca bombalanmasını kınadı.

Yunanistan, Ukrayna'nın Sartana köyü civarında sivil halkın, Rus uçaklarınca bombalanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan, bugün 2 soydaşımızın hayatını kaybetmesine ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan, Sartana köyü yakınlarında sivil halkın Rus uçaklarınca bombalanmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak yarın bakanlığa çağırdığı kaydedildi.

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Yunanistan, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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