Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu - Son Dakika
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Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu

28.02.2022 14:18
Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu

Yunanistan'ın, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturum izni verme ve yenileme işlemlerini durdurduğu bildirildi.

Yunanistan'ın, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturum izni verme ve yenileme işlemlerini durdurduğu bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in talimatıyla Rusya Federasyonundan gelenlerin yatırım amaçlı oturum izni başvurularının inceleme sürecinin askıya alındığı ve yeni başvuruların da kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Üst düzey firma yetkilileri" kategorisindeki oturma izinlerinin de yeni bir talimata kadar incelenmeyeceği kaydedilerek, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin kararlarını beklediği ifade edildi.

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Yunanistan, Yatırım, Rusya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu - Son Dakika


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