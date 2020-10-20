Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor - Son Dakika

Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor

20.10.2020 13:45
Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor, System.String[]

Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Girit'te NATO atış alanında yapılması planlanan test atışına yönelik NATO üyesi ülkelerin sessiz kalması ise dikkat çekiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Meydanı'nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Girit Adası'nda bulunan NATO'ya bağlı atış alanında test atışlarının icra etmeye hazırlanan Yunanistan'ın, sistemi modernize ederek S-400 sistemin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rusya'dan tedarik ettiği sistem Türkiye'nin tepkisi üzerine 1997'de GKRY tarafından Yunanistan'a bazı askeri teçhizat karşılığında devredilmişti.

Uzun süre gayri faal olan sistem bakım onarımının tamamlanmasının ardından 2013'te faal hale getirildi. Daha önce 13 Aralık 2013'te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 senenin ardından ikinci test atışının yapılması planlanıyor.

Güvenlik uzmanları, Yunanistan'ın planladığı test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi.

Bunu ikiyüzlü bir yaklaşım olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti.

Türkiye'nin geçerli ve hayati güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini tedarik ettiğini ifade eden uzmanlar, bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

Uzmanlar, bu konuda Türkiye aleyhinde konuşanların Yunanistan'ın faaliyetlerine karşı sessiz kalmasını da dikkat çekici olarak nitelendirdi.

(Utku Şimşek/İHA)

Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor
Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor

Yunanistan, Türkiye, S 400, Füze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan S-300'ü testine hazırlanıyor - Son Dakika

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