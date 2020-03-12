Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat - Son Dakika Dünya

Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat

7 saat önce

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün (Kovid-19) bireysel sorumlulukları göstermek adına iyi fırsat olduğunu belirtti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat, System.String[]

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün (Kovid-19) bireysel sorumlulukları göstermek adına iyi fırsat olduğunu belirtti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün küresel salgın (pandemi) olarak kabul edilmesini, "Bu durum bireysel sorumluluklarımızı göstermek adına müthiş bir zaman" olarak değerlendirdi. Kikilias aynı zamanda, "Mevcut durum vatandaşlar olarak nasıl sorumluluk alabileceğimizi bize kanıtlayacak" ifadelerini kullanırken; doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık görevlilerine Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) başvuru yapmaları için çağrıda bulundu.

Yunanistan'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vassilis Pliotas da Ceza Kanunu'nun tehlikeli hastalıkların yayılmasını önlemek için tasarlanan düzenlemeleri ihlal eden kişilere sert cezalar öngören 285'inci maddeden alıntı yaptı. Pliotas, 'bir bireyin yaşam hakkı ve fiziksel refah gibi yasal olarak korunan haklarını tehlikeye atacak' şekilde davranılması durumunda, savcıları müdahale etmeye çağırdı.

Yunan Radyo Televizyonu (ERT) çalışanlarının arasında ilk vakanın tespit edildiği duyuruldu. Yayın kuruluşu gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Yunanistan'da koronavirüs teşhisi koyulan 99 vaka bulunurken; bir kişi hayatını kaybetti.


Körfez İşbirliği Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü, fahrettin koca, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:54:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan Sağlık Bakanı Kikilias: Virüs, sorumluluk almak için bir fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]