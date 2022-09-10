Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti - Son Dakika
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Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti

10.09.2022 23:12
Türkiye, Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi...

Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.27'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılırken, bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komorlar bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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